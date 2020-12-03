مسؤولو الإسكان يتفقدون مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية

أجرى المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، ومسؤولو المشروع والشركات المنفذة.

وتجول مسؤولو الوزارة، بالمناطق المختلفة بالمشروع، وأعمال الزراعة والتشجير والري، وكذا أعمال مسارات الدراجات وممرات المشاة، والمناطق الترفيهية.

وتابع مسؤولو الإسكان، خلال جولتهم بموقع المشروع، الأعمال الجاري تنفيذها والموقف التنفيذي، وكذا الأعمال المقرر تنفيذها في المرحلة القادمة، مشددين على ضرورة دفع وتكثيف فرق العمل للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية.

وأشار المهندس عمرو خطاب، إلى أن مشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة تنقسم من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعاً بصرياً وعمرانياً مميزاً، فالقطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فداناً، وهو القطاع الذي يحاكي البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي "الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم"، والقطاع الثاني "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزاً رئيسياً للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فداناً من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي "حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح" بإجمالي مساحة أكثر من 60 فداناً، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذي يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل في منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء نحو 250 فدانا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التي تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهي "حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادي الرياضي الترفيهي" بإجمالي مساحة أكثر من 50 فداناً.