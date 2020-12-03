مدبولي: لولا جائحة كورونا لانخفض معدل الفقر بشكل أكبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه لأول مرة منذ عام 1999 وحتى اليوم نشهد انخفاض معدلات الفقر ونسبة الفقر في مصر من 32.5% لـ29.7%، وبالتأكيد هي خطوة مهمة، ولكنها غير كافية بالنسبة للحكومة، ومايتم على الأرض هو خطوة من 1000 خطوة مطلوبة لتقدم ونماء الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك 2019/2020 أن كل مايتم من عمل من إنجازات وجهد غير مسبوق يقتنع الجميع به كخطوة من 1000 خطوة مطلوبة، مشيرا إلى أنه لولا جائحة كورونا لنزل معدل الفقر لمعدلات أكبر من ذلك ولتحسنت الأرقام أفضل من ذلك.

وشرح مدبولي أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لانخفاض معدلات الفقر، حيث استمرت الدولة في دعم السلع التموينية والخبز الذي يغطي 84% من الأسر المصرية وارتفعت الأرقام ولم تقل، بالإضافة لدعم الكهرباء والمياه وخصوصا الدعم للفئات محدودة الدخل، بالإضافة لانتهاج الدولة منهج زيادة الأجور للعاملين في الدولة لكبح جماح التضخم.