مدبولي: 3.6 ملايين أسرة تستفيد من تكافل وكرامة ونستهدف زيادتهم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن 3.6 ملايين أسرة تستفيد من برامج تكافل وكرامة، أغلبهم في الوجه القبلي، مضيفا أن الدولة تستهدف زيادة عدد الأسر المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة مع نهاية العام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، برئاسة اللواء خيرت بركات، للإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2019-2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور على مصيلحي، وزير التموين، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويعتبر بحث الدخل والإنفاق أحد أهم الأبحاث الاقتصادية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كل عامين.

ويهـدف البحث إلى توفـير بيانات تفصيلية تساعد في التعرف على الأنماط الاستهلاكية في المجتمع، والتغيرات التي تطرأ عليها، كما يوفر بيانات تمكن من قياس مستوى المعيشة، ومستويات وخريطة الفقر، فضلا عن توفير الأوزان اللازمة لتركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، التي تعد مؤشرًا مهمًا لقياس التضخم.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زارت الأسبوع الماضي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة سير العمل ببحث مؤشرات الدخل والانفاق، وكان في استقبالها اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز، والقيادات الذين احتفلوا بفوز الوزيرة بجائزة أفضل وزير عربي، من جائزة التميز الحكومي العربي.

ويجري الجهاز البحث كل عامين؛ إذ كانت أبرز نتائج البحث الماضي 2017-2018، أن نسبة الإنفاق الفعلى للأسرة على الطعام والشراب جاءت في المركز الأول بنسبة 73.1%، يليه المسكن ومستلزماته بنسبة 18.7%، ثم الخدمات والرعاية الصحية بنسبة 9.9%، و4.7% على الدخان (السجائر- المعسل)، وجاءت أقل نسبة إنفاق للأسرة المصرية على الثقافة والترفيه بنسبة 2.1%.