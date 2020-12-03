عاجل.. مدبولي: تكافل وكرامة يصل هذا العام لنحو 4 ملايين أسرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه بعد عام 2011 كانت هناك مطالب فئوية برفع الأجور، وقبل عام 2011 كانت قيمة الأجور بالدولة 80 مليار، وهذا العام سجلت 334 مليار، وحدث طفرة كبيرة نتيجة مطالب المواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، أنّ الظروف الاقتصادية مع توقف الإنتاج الحقيقي وحدوث تضخم كبير ولم تظهر الزيادات التي تحدث، ولكن اليوم ينخفض التضخم مع زيادة الأجور، وبدأ المواطن يشعر بتحسن حقيقي في دخله لأول مرة منذ فترة طويلة.

وتابع مدبولي أنّ تكافل وكرامة وصل لأكثر من 3.6 مليون أسرة، ويصل هذا العام لنحو 4 ملايين أسرة بدعم نقدي مباشر، ومشروع حياة كريمة الذي بدأت الدولة تنفيذه على مدار عام ونصف العام، وكان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في 1000 قرية وتجمع ريفي جديد بالتوازي مع الجهات التي يتم العمل فيها، ومبادرات الصحة التي ساهمت في خفض إنفاق الأسر على بند الصحة، ما مكنها من الصرف على مناح أخرى وتحسين ظروفهم.