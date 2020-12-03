هند صبري تنتهي من تصوير معظم مشاهدها في "هجمة مرتدة"

تنتهي النجمة هند صبري، نهاية الشهر الجاري، من تصوير 80% من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وتتقاسم "صبري" بطولة المسلسل مع النجم أحمد عز، ويكتبه باهر دويدار، ويخرجه أحمد علاء، وتنتجه سينرجي، في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.

واستطاعت الشركة الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة، رغم أن كل منهما اعتاد تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهما بمفرده، ويشاركهما بطولة العمل النجم هشام سليم في دور مميز يعتبر مختلفًا عما قدمه من قبل.

ويُشارك في بطولة المسلسل، أيضًا عدد كبير من النجوم، منهم صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، وندى موسى، وعدد كبير من النجوم من سوريا والأردن ولبنان، وهو ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر، والعمل مأخوذ من قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية.

وكان آخر أعمال أحمد عز مسلسل "أبو عمر المصري"، أما آخر أعمال هند صبري مسلسل "حلاوة الدنيا".

في سياق آخر، تشارك "هند" في الفترة الحالية في تصوير فيلم جديد بعنوان "كيرة والجن" مع الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد مالك.

ويرصد "كيرة والجن" يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري في فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيون خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال.

كما شاركت مؤخراً في فيلم "الممر"، ويتناول العمل قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويشارك في بطولة الفيلم إياد نصار، وهند صبري، ومحمد فراج، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسني، ومحمود حافظ، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، وأسماء أبواليزيد، وعمر زهران، وأمير صلاح وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم شريف منير، وحجاج عبدالعظيم، وإنعام سالوسة، وحقق العمل نجاحاً كبيراً بمجرد عرضه علي الفضائيات، بعد طرحه بدور العرض.