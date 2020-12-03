15 محضرا لخرق مواعيد الغلق في حملة موسعة بالمنيا

قاد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حملة موسعة، في الساعات الأولي من صباح اليوم، الخميس، على المطاعم والمقاهي والكافتيريات، لمتابعة مدي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزراه التنمية المحلية، بمواعيد الغلق المقررة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا.

رافق المحافظ، خلال جولته، نائبه، الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، وشرطة المرافق وعدد من الجهات المعنية، وشملت الجولة المرور على كافة المطاعم والمقاهي والكافتيريات والمحال التجارية، بأحياء شمال وجنوب ووسط المدينة.

وقال المحافظ، إن هناك تكليفات من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين، بهدف تحقيق عملية الانضباط للحالة العامة بالشوارع داخل المحافظة.

وكلف المحافظ، رئيس المدينة بتحرير محاضر اختراق مواعيد الغلق لـ 6 مطاعم، و 6 محال تجارية، ومقهيين، ومحل لبيع الحلويات، لتجاوزهم المواعيد المحددة لغلق المحال التجارية والمطاعم .

ووجّه رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها.

وأشار المحافظ إلى أن المواعيد الجديدة لغلق المحلات بدأ تطبيقها أوائل ديسمبر الجاري، وتساهم في تحقيق الانضباط والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية.