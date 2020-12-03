انهيار شرفتين بعقار قديم في مدينة المنيا دون إصابات

انهارت شرفتان بعقار قديم كائن في جنوب مدينة المنيا، مكون من 3 طوابق، دون وقوع أي خسائر أو أضرار بشرية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحدوث انهيار جزئي بعقار سكني، في شارع محمد بدوي، جنوب مدينة المنيا.

انتقل فريق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع العقار، وتبين أنه يقع بشارع محمد بدوي، وأنه مكون من 3 طوابق، وأن الجزء المنهار عبارة عن 2 بلكونة "شرفتان"، بالدورين الثالث والثاني، دون وقوع أي أضرار أو خسائر بشرية.

تم إخطار وحدة التنظيم والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لاتخاذ اللازم، وتبين إن الانهيار الجزئي، لم يتسبب في غلق الطريق، وتم عمل كردون أمني حول المنزل، حفاظا على أرواح المواطنين والمارة، كما تم فصل المياه والتيار الكهربائي، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف.