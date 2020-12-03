محافظ المنيا يبحث مع رئيس "تنشيط السياحة" خطط الترويج للمناطق الأثرية

استقبل اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، لمتابعة أعمال تطوير عدد من الأماكن الأثرية والعمل على رفع كفاءتها للترويج السياحة.

جاء ذلك بحضور إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.

وناقش المحافظ عددا من ملفات التعاون المشترك فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية، مؤكداً أن المحافظة تمتلك العديد من المناطق السياحية والأثرية والتي تشمل العديد من العصور التاريخية ويتم استخدام كافة الوسائل المتاحة لجذب المزيد من الوفود والأفواج السياحية من مختلف دول العالم.

وأجرى رئيس الهيئة جولة تفقدية، للمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لمتابعة أعمال التطوير، كما تم متابعة أعمال تطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، بالإضافة لتفقد عدد من الفنادق السياحية بالمحافظة.

وعقد رئيس الهيئة اجتماعا مع أعضاء المكتب السياحي للهيئة بالمحافظة لمتابعة سير العمل به وجهود المكتب لنشر الوعى الثقافي والسياحي لدي أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مدير الهيئة الإقليمية بالمحافظة للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحي والأثري.