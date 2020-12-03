محافظ المنيا يبحث مع رئيس "تنشيط السياحة" خطط الترويج للمناطق الأثرية
كتب:
اسلام فهمي
11:36 ص | الخميس 03 ديسمبر 2020
محافظ المنيا
استقبل اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك خلال زيارته لمحافظة المنيا، لمتابعة أعمال تطوير عدد من الأماكن الأثرية والعمل على رفع كفاءتها للترويج السياحة.
جاء ذلك بحضور إيمان محمود رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ودكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة.
وناقش المحافظ عددا من ملفات التعاون المشترك فيما يخص تطوير المزارات السياحية المختلفة وخطط الترويج والتنشيط للمحافظة ومواقعها الأثرية والسياحية، مؤكداً أن المحافظة تمتلك العديد من المناطق السياحية والأثرية والتي تشمل العديد من العصور التاريخية ويتم استخدام كافة الوسائل المتاحة لجذب المزيد من الوفود والأفواج السياحية من مختلف دول العالم.
وأجرى رئيس الهيئة جولة تفقدية، للمناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، شملت مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لمتابعة أعمال التطوير، كما تم متابعة أعمال تطوير منطقة آثار البهنسا الإسلامية وضريح القعقاع بن عمرو ومزار السبع بنات، بالإضافة لتفقد عدد من الفنادق السياحية بالمحافظة.
وعقد رئيس الهيئة اجتماعا مع أعضاء المكتب السياحي للهيئة بالمحافظة لمتابعة سير العمل به وجهود المكتب لنشر الوعى الثقافي والسياحي لدي أبناء المحافظة، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع مدير الهيئة الإقليمية بالمحافظة للتباحث حول التعاون المشترك للترويج السياحي والأثري.