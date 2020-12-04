الأحد المقبل استئناف الصرف لمن يتقاضى معاشا أقل من 2000 جنيه

تستأنف الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأحد المقبل، الموافق 6 ديسمبر، صرف معاشات الشريحة الثانية، وذلك لمن يتقاضون أقل من 2000 جنيه، حيث بدأ الصرف للشريحة الثانية أمس الخميس.

صرف المعاشات لـ 10.5 مليون مواطن صاحب بإجمالى 18 مليار جنيه

ولفت اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه جرى تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد، وعددهم 6.5 مليون مواطن، إلى 3 شرائح، أسوة بما تم في الأشهر السابقة، لافتا إلى أنه يتم صرف المعاشات لنحو 10.5 مليون مواطن صاحب معاش، بتكلفة إجمالية تُقدر بـ18 مليار جنيه.

وأكد "جمال"، أنّه مع بدايات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، واستمرارا لتنفيذ خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات، وضمان سلامتهم ومواجهة تحدي فيروس كورونا، تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

توفير مندوبين من البنوك لإتاحة كروت ميزة لأصحاب المعاشات

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه تم توفير مندوبي البنوك المصرية، داخل منافذ صرف الهيئة، بحيث يُمكن لصاحب المعاش والمستفيد الحصول على كارت ميزة، أثناء عملية الصرف، على أن يتم تنشيطها والصرف بها اعتبارا من الشهر التالي.

وأكد أن بطاقة ميزة، تتيح تلك البطاقات لمستخدمها، إجراء عملية الشراء وسداد المستحقات الحكومية وجميع الخدمات المصرفية التي ينتجها البنك، مثل عمليات الإقراض.

من جانبه أكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات، ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم، لافتا إلى أنه صدرت تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك.

الصرف من خلال 2000 من منافذ شركة فوري

ولفت "عشماوي"، إلى أنه جرى إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000 من منافذ شركة فوري الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، حرصا على سلامة العملاء من أصحاب المعاشات والمرتبات، بما يخفف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات