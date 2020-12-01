قرارات يبدأ تطبيقها اليوم.. مواعيد غلق المحال وصرف المعاشات

أعلنت وزارة التنمية المحلية أنّه بدءًا من اليوم يتم تطبيق القرارات المتعلقة بالمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والورش، على مدار العام، باختلاف توقيتات الصيف والشتاء.

ويشهد شهر ديسمبر الحالي، تطبيق العديد من القرارات الهامة التي تمس المواطنين، لذا تستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

المواعيد الجديدة لقرار غلق المحال

أقرّت وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح المحلات والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً خلال الصيف و10 مساء في فترة الشتاء، ومواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، والساعة 12 منتصف الليل شتاءً.

ويتم زيادة التوقيت فتُغلق المطاعم والبازرات الساعة 1 صباحًا خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، أما خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات فتكون مستمرة على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاءً.

صرف معاشات شهر ديسمبر

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صباح اليوم استقبال أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لبدء الصرف للشريحة الأولى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 ديسمبر، فيما يتم الصرف للشريحة الثانية يومي الخميس والأحد الموافق 3 و6 ديسمبر، أما الشريحة الثالثة يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 ديسمبر.

بدء النظر في عقوبات المتخلفين عن التصالح في البناء

ومع انتهاء مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أمس الاثنين، أكدت وزارة التنمية المحلية أنّه مع بداية شهر ديسمبر ستبدأ تطبيق عقوبات ضد المتخاذلين عن التصالح، خاصة أنّه لا توجد حتى الآن أي نية لمد فترة تلقي الطلبات مجددًا.

بدء تسجيل قراءات الغاز إلكترونيًا

إذ أعلنت شركة الخدمات التجارية البترولية، أنّه بدءًا من اليوم، تبدأ شركات الغاز في استقبال طلبات العملاء للإبلاغ عن قراءات استهلاك الغاز الطبيعي للوحدات إلكترونيًا، وذلك حتى يوم 15 ديسمبر الحالي، ولن يُسمح بعدها بتسجيل القراءات.

انتهاء موعد التقديم بوحدات الإسكان المختلفة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ آخر موعد لحجز 447 وحدة سكنية من الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم 10 ديسمبر الحالي الساعة 11:59 مساءً.

كما ينتهي الحجز لعدد 125 ألف وحدة إسكان اجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل يوم 7 ديسمبر الحالي لكافة المواطنين.