مصدر بـ"الأعلى للإعلام": التحقيق في واقعة ريهام سعيد وتعذيب الثعالب

قال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنّ ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، عرضت مشاهد "تؤذي الإنسان" خلال ثاني حلقاتها.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المجلس لم يتلق شكاوى رسمية حتى الآن ضد ما جاء بالحلقة، لكنه كشف أنّ لجنة الرصد بالمجلس سترصد ما تم عرضه وتفريغه لبيان ما ورد فيه من مخالفات تستوجب التحقيق، موضحا أنّه لا يوجد كود خاص بالتعامل الإعلامي مع الحيوانات، لكن ما تم عرضه قد يندرج تحت بند "إيذاء مشاعر الإنسان".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها صبايا الخير، على شاشة قناة النهار، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وظهرت سعيد خلال البرنامج وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، ما تسبب في موجة غضب ضدها، وطالب البعض المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عاقب ريهام سعيد العام الماضي بمنع ظهورها على الوسائل لمدة عام بسبب حديثها عن السمنة، بطريقة وصفت بأنّها تنطوي على الاستهزاء بمرضى السمنة، وجرى تحقيق مع ريهام سعيد وصدر القرار بمنع ظهورها، وانتهت مدة وقفها أواخر أغسطس الماضي.

مطالبات بشطب ريهام سعيد من نقابة الإعلاميين

وكانت دينا ذو الفقار، الناشطة في حقوق الحيوان والبيئة، طالبت بشطب الإعلامية ريهام سعيد، من نقابة الإعلاميين، إذا كانت عضوا بها، وكذلك قناة النهار بضرورة وقف البرنامج وإحالة الإعلامية للتحقيق، بعد واقعة تعذيب الحيوانات خلال رحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وأشارت إلى إرسال شكاوى لوزارة البيئة لاتخاذ الإجراءت حيال الواقعة، واصفة الإعلامية بـ"دراكولا" تخالف المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بقانون 9 لسنة 2019 والتي نصت: "يحظر بأي طريقة القيام بصيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها، أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها".