عاجل.. "الهيئة الوطنية" تعلن نتيجة إعادة الجولة الأولى لانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تضمنت فوز 110 مرشحين.

وأكّد المستشار لاشين إبراهيم، في بيان صادر اليوم، أنَّ عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين في 13 محافظة أجريت بها جولة الإعادة نحو‪ 25 ‬مليونًا و239 ألفًا و393 ناخبًا، وعدد من أدلوا بأصواتهم في تلك الجولة 5 ملايين و51 ألفًا و4 أصوات بنسبة مشاركة 20.01%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 4 ملايين و728 ألفًا و300 صوت، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 322 ألفًا و704 أصوات.‬

وأكّد "لاشين" أنَّ الهيئة طبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية في إجراء جولة الإعادة بـ13 محافظة، واتبعت أفضل الوسائل من أجل إتمام عمليات التصويت والفرز وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، حيث أمرت الهيئة بتعقيم اللجان صباحًا ومساءً خلال أيام التصويت أو وقت الفرز وألزمت جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

ولفت رئيس الوطنية للانتخابات، إلى أنَّ الهيئة فصلت في جميع التظلمات المقدمة من المرشحين والبالغ عددها 50 تظلمًا، للذين تظلموا على عمليتي الاقتراع والفرز واتبعت في ذلك حياد القاضي وتجرده، وأخطرت المتظلمين وفقًا للقانون وقرارات الهيئة، خلال مدة 24 ساعة من الفصل فيه.

ونوه إلى أنَّه تمّ إضافة أصوات المصريين بالخارج التي تلقتها اللجنة المشرفة على تصويت الخارج المشكلة بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلى نتائج الداخل بعد مراجعتها والتدقيق في الأرقام الخاصة بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم فى جولة الإعادة، ومطابقتها مع عدد الناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر باعتبارها قاعدة بيانات المصريين بالخارج، وكذا مراجعة ما حصل عليه كل مرشح في تلك الجولة.

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