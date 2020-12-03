وزير الري ومحافظ الدقهلية يفتتحان مرسى فاروق الباز وأنيس منصور

أجرى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، زيارة إلى محافظة الدقهلية، لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة.

والتقى الدكتور عبدالعاطي، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي أعرب عن ترحبيه بزيارة الوزير، وشهد اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، ونهو هذه المشروعات في موعدها المحدد طبقا للبرنامج الزمني، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وافتتح الدكتور عبدالعاطي، والدكتور مختار، (2) مرسى عائم على نهر النيل بمدينة طلخا، وهما مرسى "فاروق الباز" ومرسى "أنيس منصور"، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الدقهلية، لخدمة أبناء المحافظة وتحقيق الأهداف التنموية بها.

وتفقد الدكتور عبدالعاطي، يرافقه المحافظ، أعمال تأهيل ترعة السرو بمركز أجا وطولها 4200 متر، وتخدم زمام 1800 فدان.

ووجّه الدكتور عبدالعاطي، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ العملية والتأكد من ضبط جودة التنفيذ، مع التأكيد على استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، وحث الشركة المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد.

وأوضح عبدالعاطي، أنّ وزارة الموارد المائية والري تتخذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع، نظرا لما يقدمه المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، إضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل، باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

كما تفقد الدكتور عبدالعاطي، مشروع الري الحديث المنفذ على ترعة الزهايرة، موضحا فوائد التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، حيث زادت إنتاجية الفدان من 25 طنا لـ40 طنا، وفي المقابل انخفض استهلاك الأسمدة من (15) شيكارة إلى (6) للفدان.

وأوضح عبدالعاطي أنّ وزارة الموارد المائية والري، تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، باعتباره أحد أهم أولويات العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة، موضحا أهمية المشروع في ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

كما تفقد الدكتور عبدالعاطي، أعمال تطوير مبنى الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية، والتي تم تنفيذها بالتشغيل ذاتي بالعمالة التابعة للإدارة.