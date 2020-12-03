الدولار يرتفع قرشا مقابل الجنيه بعد استقرار 15 يوما

أعلنت البنوك وشركات الصرافة، ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة قرش، عقب استقرار دام 15 يومًا على التوالي.

وجاء 11 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، منها بركة، والأهلى الكويتي "بيريوس"، والمصرف المتحد، وعودة، والمشرق، والمصري لتنمية الصادرات، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، و"hsbc"، وذلك بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما باعت 3 بنوك وهى الأهلي المصري، ومصر، والعقاري الدولي الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني المصرف العربى الدولي، و"hsbc"، والمشرق.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش، ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنوك بلوم، وعودة، والمشرق، و"hsb"، وقطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية ارتفاعًا خلال التعاملات اليومية في البنوك وشركات الصرافة مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعر للشراء في قناة السويس، والمصرف العربى الدولي، بـ18.92 جنيه.

وسجل سعر شراء الإسترليني تراجعًا خلال التعاملات اليومية عند 20.90 جنيه، في بنكي قناة السويس، والمصرف العربي الدولي.

يُشار إلى الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار هى سيدة الموقف، حيث شهد تراجعًا خلال 11 شهرًا ماضية بقيمة 160 قرشًا، ليباع بـ15.69 جنيه مقابل 16.09 جنيه في بداية العام الجاري.

ووصف علي الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، ارتفاع سعر الدولار بقيمة قرش بالطفيف وغير المؤثر، لافتًا إلى أن جملة الانخفاضات كانت الأكثر خلال العام الجاري.