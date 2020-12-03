في ذكرى طرح أول جهاز للبيع.. الإفتاء تجيب عن حكم ربح البلاي ستيشن

يحتفل العالم اليوم بطرح أول جهاز "البلاي ستيشن" للجمهور، الذي أصبح واحدا من أكثر الألعاب رواجا في العالم، ولا يزال يتطور وينتظره الشباب والأطفال من عام إلى عام لشرائه واللعب به، حتى تحول لباب رزق للكثيرين الذين فتحوا صالات لـ"البلاي ستيشن"، ليدخل الشباب والأطفال ويلعبون بمدد محددة مقابل الأموال، ما يطرح السؤال عن شرعية المال المكتسب من البلاي ستيشن.

وفي 3 ديسمبر 1994 طرحت شركة "سوني" أول جهاز "بلاي ستيشن" على الجمهور، ومنذ ذلك التاريخ أصبح واحدا من أكثر الألعاب في العالم مبيعا في مختلف دول العالم.

وتلقت دار الإفتاء سؤالا عبر القناة الرسمية لها، عن "حكم المال المكتسب من محل بلاي ستيشن".

26 عاما على صدور أول جهاز بلايستيشن

وجاءت الإجابة كالتالي: "الأصل في ذلك أنّ هذا مال حلال ما دمت لا تدير بهذه اللعبة مقامرة أو نحو ذلك، ولكن على الهامش الإجابة على هذا السؤال، انتقي الألعاب التي لا يكون فيها عنفا أو دعوة للتخلي عن مبادئ الإسلام ونحو ذلك، فهناك كثير من الألعاب قد تؤدي بشبابنا وأطفالنا للعنف والإدمان ونحو ذلك".

وبعد إصدار شركة "سوني" العالمية، لعبة "بلاي ستيشن"، تمت الإطاحة بشركتي سيجا ونينتندو الرائدتان في مجال أجهزة الألعاب الإلكترونية في فترة بين نهاية الثمانينات حتى بداية التسعينيات، والذي يعتبر من أكثر أجهزة ألعاب الفيديو مبيعًا حول العالم، وتخطت مبيعاته 11 مليون نسخة، من سبتمبر 1995 وحتى مطلع الألفية، وفي عام 2000 أطلقت جهاز بلاي ستيشن 2 الذي يبقي إلى يومنا هذا الجهاز الأكثر مبيعًا في التاريخ، بحسب "سكاي نيوز عربية".