وفاة مدير مستشفى الرياض المركزي السابق بفيروس كورونا

توفي الدكتور وائل فاروق النجار، مدير مستشفى الرياض المركزي سابقاً، اليوم، متاثراً بإصابته بفيروس كورونا، حيث جرى حجزه بأحد المستشفيات منذ أيام وتدهورت حالته الصحية إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشهدت مستشفى عزل بلطيم، وفاة الدكتور بشير الطباخ، رئيس قسم الرمد بمستشفى دسوق العام، الجمعة الماضي، منأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ووفقًا لمصدر طبي فإن رئيس قسم الرمد أصيب بالفيروس منذ عدة أيام وجرى نقله لمستشفى العزل ببلطيم، وتدهورت حالته الصحية وجرى وضعه على جهاز التنفس الصناعي ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة بمستشفى العزل ببلطيم، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى العزل ببلطيم، لتغسيله وتكفينه، طبقًا للإشتراطات الصحية لمصابي فيروس كورونا المستجد.

وكان مستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ، سجل وفاة مسن سبعينى، قبل يومين، متاثراً بإصابته بفيروس كورونا، وجرى نقله لمشرحة المستشفى تمهيدا لتغسيله وتكفينه وتسليمه لذويه، وقالت مصادر، إن المتوفي هو" مطاوع.ا.ع"، 73عاماً، وحول من منزله بإحدى قرى مركز الحامول، يوم 23نوفمبر وتدهورت حالته بسبب معاناته من امراض مزمنة، حيث جرى وضعه بالرعاية المركزة لكنه توفي متأثرا بإصابته بالفيروس.

والأسبوع الماضي سجل مستشفى الحامول المركزي، وفاة "شيماء.ع"، مدرسة بإحدى مدارس الحامول، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وقالت مصادر لـ"الوطن"، إن المعلمة جرى نقلها للمستشفى منذ قرابة الأسبوعين، وتدهورت حالتها في الأيام الأخيرة حتى توفيت اليوم، وجرى وضعها داخل المشرحة تمهيدا لبدء تغسيلها وتكفينها وتسليم الجثمان لذويها.