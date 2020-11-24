18 إجراءً من كفر الشيخ في ملفات كورونا والأمطار و"تصالحات البناء"

اتخذت محافظة كفر الشيخ، عدة إجراءات جديدة في 3 ملفات، وهم: مواجهة فيروس كورونا، وسقوط الأمطار، ومواجهة عشوائية البناء وملف التصالح، عقب مشاركة محافظ الأقليم في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

واتخذت المحافظة عدة إجراءات لمواجهة سقوط الأمطار، التي من المتوقع سقوطها بغزارة، بدءًا من غدٍ الأربعاء، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، منها:

1- انعقاد غرف العمليات بشكل دائم، وعلى مدار الـ24 ساعة.

2- توجيه رؤساء المدن لاستكمال صيانات البالوعات وصفايات المطر.

3- تقسيم نوبتجيات عمال النظافة لضمان تواجدهم في الشوارع على مدار الـ24 ساعة.

4- توفير المعدات الازمة لرفع مياه الأمطار.

5- رفع الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار.

6- التنسيق بين كل الجهات، بينهم شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

7-متابعة خرائط سقوط الأمطار بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية والري.

كما اتخذت كفر الشيخ عدة إجراءات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وهي كالآتي:

1- وجه المحافظ بسرعة فحص مخزون المستشفيات من المستلزمات الطبية.

2- التأكد من صلاحية أجهزة التنفس الصناعي كافة بمستشفيات العزل.

3- توافر بروتوكولات العلاج بمستشفى بلطيم وسيدي غازي المخصصين للعزل.

4- التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الحكومية.

5- تفعيل الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى الأهالي حول فيروس كورونا.

6- التاكد من جاهزية أقسام الاستقبال بالمسشتفيات، لاستقبال المصابين.

وفيما يخص ملف التصالح، أعلنت المحافظة أن تلقي الطلبات تعدى الـ99 ألف طلبا، متخذة عدة إجراءات، هي:

1-استمرار عمل المراكز التكنولوجية وأماكن تلقي الطلبات.

2- التسهيل على المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح.

3- زيادة العمالة داخل أماكن تلقي الطلبات، ومد العمل حتى السادسة مساءً.

4- مرور رؤساء المراكز والقرى لمنع أي بناء جديد.

5- التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية داخل أماكن تلقي الطلبات.