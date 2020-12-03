وزارة الهجرة: لم نتلق أي شكاوى في إعادة انتخابات المصريين بالخارج

كشفت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها لم تتلق أي شكاوى من المصريين بالخارج، في انتخابات مجلس النواب 2020 حتى الآن، موضحة أنها تتواصل مع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، للرد على أي استفسارات متعلقة بالمصريين بالخارج، خلال سير العملية الانتخابية.

كما اتاح موقع الهيئة الوطنية، للانتخابات www.elections.eg أيقونة تصويت الخارج، ويدخل الناخب رقم التسجيل الذى حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج فى الفترة من 27 سبتمبر حتى 10 أكتوبر الماضي، وعقب ظهور بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت تطبع.

وانطلقت اليوم انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، وتطبع بطاقات الاقتراع لمن سجلوا مسبقا، وعلى مدار يوميّ الخميس والجمعة 3 و4 ديسمبر، تمهيدا لملئها وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية التي تتلقاها خلال أيام الاقتراع في الخارج المحدد لها أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

وتُجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في 13 محافظة، هي: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء".

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، يتنافس في هذه الجولة 200 مرشحا على 100 مقعد في 13 محافظة، بينما تجرى الإعادة بالكامل في 9 محافظات لم تحسم أي مقعد فيها من الجولة الأولى، وهى: "الدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء"، ومقعد ودائرة واحدة بالقليوبية هي "قليوب والقناطر".