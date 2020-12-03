قبل نهائي كأس مصر.. "الأرصاد": "نوة قاسم" أمطارها متوسطة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، عن حقيقية ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض محافظة الإسكندرية لما يسمى بـ"نوة قاسم"، وتأثيرها على الطقس.

وقال "شاهين" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن "نوة قاسم" لن تشهد أمطارا غزيرة كما روج البعض على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مطمئنا المواطنين أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة، ولن تتسبب في تعطيل الحركة.

يُشار إلى أن "نوة قاسم" التي تبدأ يوم الجمعة، تأتي قبل 24 ساعة من مباراة نهائي كأس مصر، والذي يجمع بين فريقي الأهلى وطلائع الجيش، التي تنطلق مساء السبت المقبل باستاد برج العرب.

وكان الإعلامى أحمد شوبير، أكد في برنامجه الإذاعي عبر أون سبورت إف إم، أن محافظة الإسكندرية ستشهد "نوة قاسم" خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، بشكل يجعل اتحاد الكرة يعيد التفكير فى مكان نهائى كأس مصر.

وقال "شوبير" إن نهائي كأس مصر مستحيل يقام باستاد القاهرة الدولي؛ لأنه بدأ الزرعة الشتوية، والمباراة حتى الآن فى برج العرب بالإسكندرية "اللي شالنا كتير وشال الكرة المصرية 3 سنوات لما الملعب اتبهدل وأرهق من كثرة اللعب عليه، ولكن نثق إن يوم السبت يكون زي العروسة، ويستقبل الفاينال بس الناس خايفة من نوة قاسم".

وأوضح حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق: "نوة قاسم تداهم محافظة الإسكندرية فى الأسبوع الأول من ديسمبر، ومحافظ الإسكندرية تحدث عنها وقال إن المحافظة تستعد لاستقبال أمطار غزيرة ورياح شديدة، فهل ممكن نعيد الدراسة في نهائى كأس مصر بين الأهلي والطلائع".

وتشتهر محافظة الإسكندرية بالنوات الشتوية التي تهب عليها سنويا، وهي المحافظة الوحيدة التي تتعرض لتلك النوات، وتأتي في كل عام بمواعيد محددة، قد تتأخر أو تقدم بضعة أيام، لكنها تظل ثابتة، وتعتبر نوة قاسم من أخطرها على المحافظة في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام.

وتهب "نوة قاسم" على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى "قاسم"، والذي تعرض للغرق في تلك النوة، ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.