رئيس الأركان يشهد المشروع التكتيكي "بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لعناصر القوات المسلحة، من الأسلحة كافة المقاتلة والمعاونة والقوات الخاصة على الاتجاه الإستراتيجي الغربي، الذي يأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المتخذة، لحماية حدود الدولة على الاتجاهات الاستراتيجية.

وأدار "فريد" حوارا مع القوات المصطفة من الضباط وضباط الصف والجنود، بدأه بنقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسس، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكس، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربس، لهم على ما يقدموه من مجهودات لحماية عمق الأمن القومي المصري من اتجاه الغرب، ثم إستمع لأرائهم واستفساراتهم نحو ما يدور في أذهانهم تجاه القضايا المختلفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

أعقب ذلك جولة تفقدية لأعمال التطوير بمنفذ السلوم البري، ونقاط الارتكاز الأمني لعناصر حرس الحدود المزودة بأحدث الأجهزة المتطورة، لمجابهة أعمال التسلل والتهريب، مشيدا بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي، الذي يتمتع به عناصر تأمين الإتجاه الاستراتيجى الغربي.

كما شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي لجنود " بدر- 6" بالرماية بالذخيرة الحية، الذي نفذته أحد وحدات الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التي بني عليها المشروع، ثم التحرك لاقتحام الحد الأمامي لدفاعات العدو، بمشاركة مختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة، بتعاون وثيق مع الأفرع الرئيسية، ثم تطوير الهجوم لتحقيق المهام المخططة.

وظهر خلال المشروع المستوى الراقي الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقدرة عالية على المناورة، ودقة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

وحضر المشروع عدد من كبار قادة القوات المسلحة.