ريهام سعيد تدافع عن نفسها: أعدائي معروفين.. بيأجروا ناس يهاجموني

ردت الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا الخير" عبر شبكة تليفزيون "النهار"، على الانتقادات التي طالتها بعد حلقة الأربعاء الماضي، والتي قدّمت فيها تجربة حيّة لاصطياد الذئاب والثعالب والثعابين الكُبرى.

وعادت "سعيد" للظهور الإعلامي إثر توقف دام لأكثر من عام كامل، بقرارٍ من المجلس الأعلى لتنظيم شؤون الإعلام، بعد حلقتها الشهيرة عن مرضى السمنة.

وقالت ريهام سعيد في فيديو مباشر بثته عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "لو الحلقة دي السبب في تغيير طريقة صيد الصيادين للحيوانات هتكون حاجة إيجابية جدًا.. لكن أنا عارفة إنه في ناس متربصالي على غلطة ومش هكون بالغباء ده وأطلع أقدم حاجة هتسببلي انتقادات.. أنا لا يمكن أرضى بحاجة مفيهاش رحمة.. إحنا ناس بنربي حيوانات ومنها التعلب، والتعلب وهما بيصطادوه في الحلقة قولت هآخده معايا في بيتي".

وأضافت "سعيد": "كنت فاكرة هتشكروني وتقولوا لي شكرًا قدمتي حاجة مكناش واخدين بالنا منها، ولو بصيتو على صورة الراجل اللي ماسك التعلب من رقبته، هل شكل وشي كان مبسوط وقتها؟!.. ارجعوا للصورة وشوفوا وشي كان إزاي وماليش أحاسبه علشان معرفش طريقة صيد التعلب إزاي.. لكن طريقة الصيد دي بقالها أكتر من 50 سنة وأنا اللي بينتها، ومش فاهمة الاعتراض على طريقة الصيد، ولا علشان الحلقة اتعرضت فيها الصيد".

وتابعت: "لو طريقة الصيد فيها حاجة غلط نبقى نعالجها، لكن الهجوم عليا بيتم بشكل ممنهج علشان لو في حاجات تضايق فعلًا وده رأي الجمهور مش هيكون بالسرعة دي، أنا كنت موقوفة من سنة ونص ورجعت وكانت نيتي أقدم حاجة كويسة.. بحاول أرضيكم على أد ما أقدر".

واستكملت سعيد: "أنا بحترم كل الجمهور والصفحات المناصرة للحيوانات، كنت بربي الشامبنزي والنسر والبغبغان في البيت والحاجات دي بيصطادوهم وبيجيبوهم البيت.. مش أنا اللي بصطاد ومش أنا اللي بختار طريقة الصيد"، ومش معقول أتوقف سنة ونص وأرجع يبقى جوايا كل نية صافية للشغل، وترجعوا أنتو تدو فرصة للناس ليا أعداء معروفين بيأجروا ناس بالآف بأكونتات وهاشتاجات علشان يهاجموني".

والتقت ريهام سعيد، في الحلقة، بعددٍ من صائدي الحيوانات، وتعرفت منهم على طرق صيد الذئاب، حيث أظهر الصيادون فخًا يضعون فيه قطعة من اللحم، أو عصا من أجل الإمساك بالثعلب أو الديب، إذ يصدر صوتًا عاليًا جدًا بسبب تعرضه للألم، وهو ما يجعل الصيادين يعلمون بأن لديهم حيوانًا وقع في الفخ.

وأعرب قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من مضمون هذه الحلقة، إذ يرى البعض أنه تعدًّ على الحيوانات، إذ انطلقت دعوات بإيقاف ريهام سعيد وبرنامجها "صبايا الخير"، إذ وُصفت مُقدمة البرنامج بـ"عديمة الرحمة".

واتهم البعض ريهام سعيد بتعذيب الحيوانات، وإلحاق الأذى بها، إذ قالت متابعة: "كل المواضيع خلصت، مبقاش غير كسر رجلين ثعلب وتعذيبه وترويعه بالأسلوب ده على التليفزيون علشان تملى حلقة ؟.. هل رسالتك للأجيال القادمة هي التوحش والدموية بدلًا من الرحمة والعطف على الضعيف".