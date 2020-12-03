خبير: كورونا يضرب الجهاز الهضمي ويصيب المرضى بإسهال ومغص معوي

قال الدكتور أيمن سالم، رئيس قسم الصدر بقصر العيني، إنّ فيروس كورونا يهاجم الجهاز الهضمي، ومعظم مصابي الفيروس شكوا من تعب مستمر في المعدة، بعدها يتبيّن أنّ الفيروس دخل إلى أمعاء المصاب.

وأوضح سالم، لـ"الوطن"، كيفية إصابة الجهاز الهضمي بفيروس كورونا، قائلا إنّه يصيب الخلايا المعوية في الأمعاء الدقيقة، وهي التي تتسبب في أعراض الإسهال والمغص المعوي وفقدان الشهية والقيء، حتى قبل ظهور أعراض التهاب الجهاز التنفسي التي تظهر على مريض كورونا.

وأضاف رئيس قسم الصدر بقصر العيني، أنّه كي يدخل فيروس كورونا إلى خلايا الأمعاء، فهو بحاجة إلى تعديل في البروتين S، ما ينتج عنه ظهور جزء من تركيب البروتين، مشيرا الى أنّ هذا التعديل يحدث بمساعدة إنزيمي "تمبرس".

وتابع أنّ هناك زيادة في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال هذه الأيام، مفسّرا الزيادة بأنّها طبيعية، ونتيجة الدخول في فصل الشتاء، وهذا الأمر ليس في مصر فقط لكن على مستوى العالم، إذ تزيد إصابات كورونا في البرودة.

وأكد سالم، أنّ التهوية الجيدة مهمة في فصل الشتاء، فضلا عن ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة والتجمعات غير المناسبة، والمداومة على غسيل اليدين، وعدم المصافحة والتقبيل، متابعا: "الإجراءات الاحترازية مهمة للوقاية من الفيروس، لحين توافر لقاح كورونا لجميع الفئات".

الصحة: ارتفاع معدل الشفاء من فيروس كورونا لـ88.1%

وكشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، فبحسب الإحصائيات التى خرجت من وزارة الصحة، وصلت نسب الشفاء لـ88.1% .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، بينها الخط الساخن 105، و15335، ورقم واتس آب 01553105105، إضافة لتطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.