قصر ثقافة سوهاج يحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة: نقدم لهم كل الدعم

شهد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، بالإنابة عن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، احتفالية قصر ثقافة سوهاج بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية بذوي الهمم، بحضور محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وجلال أبوالدهب مدير عام قصر ثقافة سوهاج، وعدلي أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعامر عوض رئيس حي شرق.

بدأ الاحتفال بقيام نائب المحافظ بافتتاح معرض الفنون التشكيلية بمشاركة 20 فنان من الشباب رواد القصر، أعقبه احتفال فني وطني على خشبة مسرح قصر ثقافة سوهاج شمل غناء فردي لأحد الاشخاص ذوي الهمم، ثم عرض فرقة سوهاج للموسيقى العربية لعدد من الأغاني الوطنية، أعقبه عروض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية.

ونقل نائب محافظ سوهاج تهنئة محافظ الإقليم للحضور جميعا وخاصة ذوي الهمم في يوم عيدهم، مؤكدا على تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للارتقاء بواقع ذوي الهمم والعمل على منحهم حقوقهم وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع، مشيدا بالفقرات الفنية المتميزة التي تم تقديمها خلال الحفل.

وتضمن الحفل تكريم عدد من الشباب والنشء المتميز على مشاركتهم الفعالة في أنشطة قصر ثقافة الطفل، والجدير بالذكر أن الأمم المتحدة أقرت يوم 3 ديسمبر من كل عام للاحتفال باليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك منذ عام 1992، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.