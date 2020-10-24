نائب محافظ سوهاج يتفقد اللجان الفرعية في انتخابات النواب

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم عددا من اللجان الفرعية بـ 4 مدارس ومعهد أزهري، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن الاطمئنان على سير العملية الانتخابية لمجلس النواب 2020م .

وبدأ "القاضي" جولته بتفقد لجنتي مدرسة الثانوية بنات، ولجنتي مدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، ثم تفقد لجنتي معهد الشيخ البصراوي الأزهري بأخميم، ولجنتي مدرسة الشهيد طيار الثانوية، ولجنتي مدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بحي غرب سوهاج.

واطمأن نائب المحافظ على انتظام سير العملية الانتخابية، وتوفير الإضاءة اللازمة داخل اللجان وأمام المدارس، واتباع الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا، ومستوى النظافة بها .

وتجرى عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج، داخل 1081 لجنة فرعية، فى 688 مركزا انتخابيا بجميع أنحاء المحافظة، وتضم لجان الإنتخابات كشوفا بأسماء 3 ملايين و74 ألفا و205 ناخب وناخبة، ويتنافس في الإنتخابات 199 مرشحا، على 14 مقعدا للفردى فى 8 دوائر إنتخابية بالمحافظة، و13 مرشحا للمحافظة فى القائمة "التحالف الوطنى"، ورشح حزب مستقبل وطن 19 مرشحا لخوض الإنتخابات بنظام "الفردى" فى مختلف الدوائر الإنتخابية بالمحافظة.

وشهدت العملية الانتخابية اقبالا ملحوظا في ساعات النهار الاولي، وانخفض الاقبال منتصف اليوم، وعاد الزحام امام اللجان مرة اخري بنهاية اليوم.

وتفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، عددا من اللجان الفرعية بسوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتوافر كافة الاحتياجات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

وكانت مركز الاقتراع في مصر قد فتحت أبوابها صباح اليوم أمام أكثر من 33 مليون ناخب في 14 محافظة لاختيار مرشحيهم في المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية والتي تستمر يومين .

ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة ، وهما الدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد، تضم 11 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، ومخصص لها 100 مقعد , والدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ، وتضم 3 محافظات هى الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ومخصص لها 42 مقعداً .