ريهام سعيد عن حلقة "الثعلب": صعب عليا.. وفيه ناس متغاظة مني

ردت الإعلامية ريهام سعيد، مُقدمة برنامج "صبايا الخير" عبر شبكة تليفزيون "النهار"، على الانتقادات التي طالتها بعد حلقة الأربعاء الماضي، والتي قدّمت فيها تجربة حيّة لاصطياد الذئاب والثعالب والثعابين الكُبرى،.

وعادت "سعيد" للظهور الإعلامي إثر توقف دام لأكثر من عام كامل، بقرارٍ من المجلس الأعلى لتنظيم شؤون الإعلام، بعد حلقتها الشهيرة عن مرضى السمنة.

وقالت ريهام سعيد في فيديو مباشر بثته عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك": "المنظر مكانش لطيف، وأنا مكنتش موافقة عليه، لكن مش أنا اللي عاملاه، وصورنا في حوالي 14 أو 16 ساعة، وصعب عليا التعلب، وزي ما صعب عليا التعلب بتصعب عليا الحمامة وهي بنصطادها من الجو، والبقرة وهي بتدبح، والسمكة وهي طالعة من المية بتموت، وكل الحيوانات وقت الصيد بتصعب عليا.. ومنظر الصيد بيكون صادم بس هي دي الحقيقة".

وأضافت سعيد: "الناس عاوزة توقف البرنامج لأغراض شخصية.. هركز بعد كدا أراعي المنظر اللي ممكن يجرحكو، وللناس اللي بتقول بنعمل كدا علشان نكسب مشاهدات.. إحنا مش محتاجين نعمل حاجة عشان نكسب مشاهدات.. إحنا عندنا جمهورنا اللي فاهمنا كويس".

وتابعت سعيد: "أنا حسيت إنه في ناس قاعدة مستنية حاجة تعمل مشكلة.. لما أصور حاجة تاني ويكون فيها حاجة غلط مش هعرضها لو ده اللي هيرضيكو.. ده أنا كنت بجيب الشامبنزي يقعد معايا على السرير... أنا مش عارفة أنا بتعاتب على إيه.. والصيادين دول بيصطادوا كل يوم وما أصطادوش علشان الحلقة وبس".

واستكملت سعيد: "أنا مبشتريش جاكيت فرو طبيعي، لأني مش بشجع الحاجات دي، فلو سمحتو ماتشاركوش في هدم كيان محترم جدًا زي البرنامج بتاعنا.. ربنا بيدي كل واحد على أد نيته ومؤمنة جدًا بإن كل اللي بيحصلي وهيحصلي خير، لكن أنا ليا أعداء كتير، ومش معقول علشان واحدة متغاظة مني علشان حصلها مشكلة وفي ناس كتير بيني وبينهم مشاكل بيساهمو في اللي بيحصل ده، وفي ناس كتير من مصلحتهم البرنامج ميبقاش موجود".

واستطردت سعيد: "أنا بتأسف لأي حد أضايق من المنظر اللي كان موجود لأني مقصدتش أضايق حد.. بس مستغربة إني ماشوفتش حاجة ولا انتقاد ضد الصياد خالص لا طريقة صيده ولا حاجة، ومش عارفة الناس اللي بتطالب بوقف البرنامج، هو لو أنا أتوقفت طريقة الصيد هتتغير؟".

واختتمت سعيد: "ركزوا في الحملات الممنهجة والاعتراض العادي، ولو أنتو مضايقين من المنظر اللي طلع على الشاشة أنا بعتذر عنه وتلفزيون النهار رفع كل الفيديوهات علشان المشاهد دي متجرحكوش لأنه البرنامج ده هادف وبيحب البلد وعاوز يطور البلد".

والتقت ريهام سعيد، في الحلقة، بعددٍ من صائدي الحيوانات، وتعرفت منهم على طرق صيد الذئاب، حيث أظهر الصيادون فخًا يضعون فيه قطعة من اللحم، أو عصا من أجل الإمساك بالثعلب أو الديب، إذ يصدر صوتًا عاليًا جدًا بسبب تعرضه للألم، وهو ما يجعل الصيادين يعلمون بأن لديهم حيوانًا وقع في الفخ.

وأعرب قطاع كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم الشديد من مضمون هذه الحلقة، إذ يرى البعض أنه تعدًّ على الحيوانات، إذ انطلقت دعوات بإيقاف ريهام سعيد وبرنامجها "صبايا الخير"، إذ وُصفت مُقدمة البرنامج بـ"عديمة الرحمة".

واتهم البعض ريهام سعيد بتعذيب الحيوانات، وإلحاق الأذى بها، إذ قالت أحدهم: "كل المواضيع خلصت، مبقاش غير كسر رجلين ثعلب وتعذيبه وترويعه بالأسلوب ده على التليفزيون علشان تملى حلقة ؟.. هل رسالتك للأجيال القادمة هي التوحش والدموية بدلًا من الرحمة والعطف على الضعيف".