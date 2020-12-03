أنس الشافعي يستعد لطرح أنشودة "إلى عرفات سنمضي غدا"

يستعد القارئ والمنشد أنس الشافعي لطرح أنشودة دينية جديدة تحمل اسم "إلى عرفات سنمضي غدًا"، وذلك على طريقة السينجل، في مطلع العام الجديد.

"إلى عرفات سنمضي غدًا" هي أول أناشيد ألبوم "أنس" الديني الذي يقف على تحضيراته النهائية خلال الفترة الحالية تمهيدًا لطرح أناشيده على طريقة السينجل خلال العام المقبل، ومن الأناشيد الدينية التي سيتضمنها الألبوم أنشودة "مصطفى"، و"يا طيبة".

ويسجل "أنس" حاليا سورة "المزمل" برواية حفص تمهيدًا لطرحها على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت آخر إصداراته هي سورة "الرحمن"، والعديد من آيات القرآن الكريم على عدد من المنصات الإلكترونية.

يذكر أن أنس الشافعي أحيا حفل إنشاد ديني ضمن فرقة الفنان علاء مرسي المسرحية وحفل آخر بقصر الثقافة التابع لمحافظة المنوفية وافتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم.

وفي شهر مايو الماضي، نظمت إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة بالتعاون مع اتحاد الطلاب، أسرة طلاب من أجل مصر "حفل الإنشاد الديني" أون لاين، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 4،5 مايو في بث مباشر، من الـ9 إلى الـ 10 مساء.