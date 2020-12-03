8 رسائل من وزيرة الهجرة إلى الطلبة السودانين: "نحن شعب واحد"

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عددا من الرسائل إلى الطلبة السودانين، في الدورة التدريبية للصحفيين السودانيين بالقاهرة، مؤكدة أن لدينا رغبة في تبادل الخبرات والتجارب مع الجانب السوداني، الذي لديه الكثير من النجاحات الهامة في ملف المغتربين، ومنها تنظيم أداء عمل الأندية السودانية بالخارج، من خلال قانون تنظيم العلاقة بين هذه الأندية وجهاز شؤون المغتربين، كذلك اهتمامهم بالمرأة السودانية بالخارج ودورها الفاعل في المجتمع.

ويرصد التقرير التالي رسائل السفيرة نبيلة مكرم للطلبة السودانين:

1- السودان له مكانه خاصة في نفوس المصريين، فالشعبين المصري والسوداني شعب واحد، وتاريخ من العلاقات الطبية الممتدة عبر التاريخ والقواسم المشتركة بين البلدين.

2- تعاون كبير بين وزارة الهجرة المصرية، مع جهاز شؤون المغتربين السودانيين.

3- تبادل الخبرات والتجارب مع الجانب السوداني، الذي لديه من النجاحات الهامة في ملف المغتربين، ومنها تنظيم أداء عمل الأندية السودانية بالخارج، من خلال قانون تنظيم العلاقة بين هذه الأندية وجهاز شؤون المغتربين.

4- الجانب السوداني يهتم بالمرأة السودانية بالخارج، ودورها الفاعل في المجتمع.

5- الجالية السودانية لها تاريخ كبير داخل المجتمع المصري.

6- أهمية الدور الذي من الضروري أن يلعبه الإعلامين المصري والسوداني في تلك المرحلة، التي تشهد حالة من بث الفرقة والتجاذب بين الشعبين، فعلينا أن ننتبه لتلك الدعوات والمحاولات من بعض الأطراف الخارجية.

7- التاريخ والعلاقة الثرية بين البلدين الشقيقين، نواجه بها سويا التحديات التي تواجه البلدين في تلك الفترة.

8- بث تلك الصورة الطبية بين الشعبين ليمثل حائط صد صلب في وجه المدعين.

ورحبت السفيرة نبيلة مكرم بدعوات الصحفيين السودانيين المشاركين بالدورة التدريبية؛ لخلق تعاون ثنائي مشترك بين وسائل الإعلام المصرية والسودانية، بهدف توضيح الحقائق والتركيز على التحديات المشتركة، وخطط التعاون المرجوة بين البلدين.