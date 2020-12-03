سرعة وسعر متقاربان.. كيف تقارن بين هيونداي إلنترا HD و MG5 قبل الشراء؟

يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات الكبيرة، في ظل المنافسة بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، وتأتي المقارنات في كل عام بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، تنتميان إلى فئة سيارات "سيدان" الاقتصادية في السوق المصري، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرا، وهما "هيونداي إلنترا اتش دي" و"MG5".

هيونداي إلنترا اتش دي

- تحتوي على محرك بسعة 1600 سي سي.

- قوة حصان ميكانيكي 121.

- تبلغ أقصى سرعة لها 182 كيلو متر في الساعة.

- تستغرق للوصول لأعلى سرعة 100 كيلو مترا، 11.3 ثانية.

- بها ناقل حركة أوتوماتيك، مزود بـ4 سرعات.

- تستهلك لقطع مسافة 100 كيلو مترا، 6.6 لترا من الوقود.

- بلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بخمس فئات، وأسعارها في السوق المصري كالآتي:

1- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2021 بسعر 235 ألف جنيه.

2- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2021 بسعر 242 ألف جنيه.

3- أوتوماتيك / GL/ SR / TINTED GLASS / ALLOY WHEEL 2021 بسعر 248 ألف جنيه.

4- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2021 بسعر 256 ألف جنيه.

5- أوتوماتيك / GL / HIGHLINE / TINTED GLASS 2021 بسعر 263 ألف جنيه

MG5

- تتوفر السيارة بمحرك 1500 سي سي .

- يولد قوة 120 حصانا.

- أقصى عزم للدوران 150 نيوتن متر.

- تصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

- تتسارع من 0 : 100 فى 12.5 ثانية.

- متصل بناقل حركة CVT

- متوسط استهلاك الوقود 5.5 لترا.

- بلد المنشأ للسيارة الصين، وتأتي بثلاث فئات وسعرها في السوق كالآتي:

1- أوتوماتيك / CLASSIC 2021 بسعر 217 ألف جنيه

2- أوتوماتيك / COMFORT 2021 بسعر 238 ألف جنيه

3- أوتوماتيك / LUXURY 2021 بسعر 255 ألف جنيه