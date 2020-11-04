قبل الشراء.. قارن بين "فيات تيبو" و"هيونداي إلنترا اتش دي"

داخل عالم السيارات تأتي العديد من المفارقات والمقارنات، ودائمًا ما يبحث عشاق المركبات عن الطرازات والعلامات التجارية الرائدة والمميزة في الصناعة العالمية، فضلًا عن المقارنة بين الطرز والعلامات المختلفة بحثًا عن التميز والراحة.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، تنتميان إلى فئة السيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، والتي جرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما "هيونداي إلنترا اتش دي" و"فيات تيبو".

مواصفات فيات تيبو

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1400 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 95، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 185 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق السيارة وصولًا لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.5 ثانية.

والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 5.7 لتر من الوقود.

ويتم تصنيع السيارة في إيطاليا، بينما يتم تجميعها في تركيا، وتأتي السيارة بخمس فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصري كالآتي:

1- مانيوال / PACK1 2021 بسعر 192 ألف جنيه.

2- مانيوال / PACK2 2021 بسعر 207 ألف جنيه.

3- أوتوماتيك / PACK1 2021 بسعر 253 ألف جنيه.

4-أتوماتيك/ PACK2 2021 بسعر 288 ألف جنيه.

5- أتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 295 ألف جنيه.

مواصفات هيونداي إلنترا اتش دي

تنتمي السيارة للشركة الكورية العريقة التي تحظى بمكانة مرموقه في السوق المصري، كما تحتل نسب مبيعات قوية في السوق، وتحتوي على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 121، وتبلغ أقصى سرعة لها 182 كيلو متر في الساعة.

وتستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلو مترا، 11.3 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، مزود بـ4 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو مترا، 6.6 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها في السوق المصري كالآتي:

- الفئة الأولى: 234.900 جنيه.

- الفئة الثانية: 241.900 جنيه.

- الفئة الثالثة: 247.900 جنيه.

- الفئة الرابعة: 254.900 جنيه.

- الفة الخامسة: 262.900 جنيه.