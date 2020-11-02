قارن قبل الشراء.. مواصفات وأسعار "بيجو 301" و"هيونداي إلنترا اتش دي"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، وتأتي كل عام المقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سيارتين، ينتميا إلى فئة السيارات السيدان الاقتصادية في السوق المصري، وجرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرا، وهما "هيونداي إلنترا اتش دي" و"بيجو 301".

هيونداي إلنترا اتش دي

تنتمي السيارة للشركة الكورية العريقة التي تحظى بمكانة مرموقه في السوق المصري، كما تحتل نسب مبيعات قوية في السوق، وتحتوي على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 121، وتبلغ أقصى سرعة لها 182 كيلو متر في الساعة، كما تستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلو مترا، 11.3 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، مزود بـ4 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلو مترا، 6.6 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة كوريا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري، وأسعارها في السوق المصري كالآتي:

الفئة الأولى: 234.900 جنيه.

الفئة الثانية: 241.900 جنيه.

الفئة الثالثة: 247.900 جنيه.

الفئة الرابعة: 254.900 جنيه.

الفة الخامسة: 262.900 جنيه.

بيجو 301

وتعتبر شركة بيجو من أكبر الشركات الأوروبية، التي تتمتع بمبيعات قوية داخل السوق المصري، خاصة في فئة السيارات الإقتصادية.

وتحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 115، وتبلغ أقصى سرعة لها 180 كيلو متر في الساعة، وتستغرق وصولا لأعلى سرعة 100 كيلومتر، 12.1 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.6 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة فرنسا، وتُجمع في إسبانيا، وتأتي بعدة فئات في السوق المصري وأسعارها كالآتي:

الفئة الأولى: 226.000 جنيه.

الفئة الثانية: 238.000 جنيه.

الفئة الثالثة: 266.000 جنيه.