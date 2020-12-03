أسرة العندليب عن تشبيه تامر حسني بالراحل: "حفظي" كان يقصد عبدالحليم آخر

سخر محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، من تشبيه المنتج محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي لمسيرة الفنان الشاب تامر حسني بمسيرة عمه الراحل.

وقال شبانة لـ"الوطن": "لا أعلم سبب تشبيه رئيس مهرجان القاهرة لعبدالحليم حافظ وتامر حسني، ولكن من المؤكد بالنسبة لي أنه يقصد عبدالحليم آخر غير عبدالحليم حافظ، لأنه لا يوجد وجه مقارنة بين عمي والفنان تامر حسني".

كان محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42 ، الشُكر لنجم الجيل تامر حسني، لتقديمه أغنية حفل افتتاح المهرجان.

وقال حفظي، خلال حفل الافتتاح: "تامر من النجوم القلائل اللي قدروا يجمعوا بين النجاح في التمثيل والغناء"، مضيفًا "مسيرته الفنية تذكرني بالعندليب عبد الحليم حافظ، اللي قدر يخطف قلوب الناس له".

وانطلق حفل افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، بعرض الفيلم البريطاني "الأب"، إخراج فلوريان زيلر، ويخصص المهرجان، اليوم الخميس، عرضًا ثانيا لـ"الأب"، في التاسعة مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى عرض ثالث في التاسعة مساء الجمعة، بمسرح "WE"، حتى يتيح لجمهور القاهرة الذي لم يتمكن من حضور حفل الافتتاح، أن يستمتع بمشاهدة الفيلم.

وشهد حفل افتتاح المهرجان كواليس عديدة أبرزها كان بكاء الفنانات، أثناء تكريم السيناريست وحيد حامد، منهن يسرا، وإلهام شاهين، وأمينة خليل، ومنة شلبي، وعلا رشدي، والمخرجة ساندرا نشأت.

كما غابت الفنانة رانيا يوسف هذا العام عن المهرجان لأول مرة، حيث أعلنت بشكل كوميدي، عدم حضورها افتتاح الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي، عبر حسابها على تويتر.

ونشرت "رانيا"، صورة لمشهد من فيلم "وش إجرام" لمحمد هنيدي، مكتوب فيه: "مالك يا طه قلقان ليه؟.. قلقان دانا هموت، الفساتين كلها ظهرت إلا رانيا يوسف"، لتعلق قائلة: "انتظروني أنا مش جاي".

واختار مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان تامر حسني، لتقديم حفل افتتاح المهرجان، حيث قدم أغنية بعنوان "الدنيا فيلم" والتي يتعاون فيها مع الشاعرة منة القيعي، والموزع والمنتج الموسيقي اللبناني الكبير جان ماري رياشي، بينما يلحنها الفنان إيهاب عبدالواحد.

كما شهد الافتتاح ظهور "لي لي"، ابنة الفنانين أحمد حلمي ومنى ذكي للمرة الأولى معهما خلال حفل الافتتاح.

فيما كان صلح أحمد السقا وتامر حسني، من أبرز الأحداث الملفتة للنظر خلال افتتاح المهرجان.