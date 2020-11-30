محافظ كفر الشيخ يشيد بتعاون الأهالي بعد انتهاء مهلة التصالح: ستعود لكم

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح في مخالفات البناء شهرا، منح المواطنين فرصة أكبر للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات، مؤكدا أن المبالغ التي تم تجميعها ستعود على الأهالي مجددا في صورة خدمات ومرافق.

وقال المحافظ إن هذه الإجراءات عملت على زيادة الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية "محليات"، وفتح 88 مدرسة بالقرى و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية لاستقبال المتصالحين، وتوفير السداد من خلال كارت الفيزا، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظا على صحته.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 102 ألف و416 طلب تصالح، مؤكدا أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح.