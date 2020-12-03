شعبة قطع غيار السيارات: انتعاش "الزيرو والمستعمل" يرفع المبيعات

شهدت سوق قطع غيار السيارات، ثباتا سعريا خلال 4 أشهر الماضية، مع توافر المعروض لكل الماركات، بحسب دسوقي سيد دسوقي رئيس شعبة قطع غيار السيارات، بالغرفة التجارية للقاهرة.

وأرجع رئيس الشعبة، الأسباب إلى زيادة المخزون، وتراجع الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى أن استئناف الصين لنشاطها، ساهم فى استقرار الأسعار، حيث تعد الصين الدولة الأكثر تصديرا لقطع غيار السيارات.

وفى السياق ذاته: قال رئيس شعبة قطع غيار السيارات، إن انتعاشة السيارات الزيرو والمستعملة، تنعكس إيجابيا على سوق قطع غيار السيارات.

وأوضح أن شركات السيارات تتحوط من تقلبات أسعار الصرف، من خلال زيادة سعر العملة بنحو 10 قروش عن السعر المعلن، وهو ما يؤدي إلى أن تكون قطع غيار السيارات كسلعة غير محفوفة، بمخاطر تلك التقلبات.

واستبعد وجود أى تأثيرات سلبية على قطاع السيارات، نتيجة "الموجة الثانية" لكورونا.

واستبعد رئيس الشعبة، ظهور أي مشكلات تتعلق بتوافر قطع الغيار داخل السوق المحلية خلال الموجة الثانية لكورونا، نتيجة لوجود تعاقدات مع عدة شركات، فضلًا عن وجود مخزون داخل المنافذ الجمركية.

واستبعد وجود مشكلات فى الحصص الاستيرادية لقطع الغيار، خاصة أن الطلبيات على قطع الغيار تكون كافية لمدة 3 أشهر فى الأوضاع العادية، فضلاً عن ضرورة توافر مخزون من قطع الغيار، تحسبا لأي تغيرات قد تطرأ على السوق.

وكان السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، تلقى تقريرًا لإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، بأنه تم الإفراج خلال شهر أكتوبر الماضي، عن مشمول 12 ألفًا و491 شهادة جمركية وارد نهائى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.