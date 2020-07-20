السيطرة على حريق نشب في مخزن قطع غيار سيارات بالتوفيقية
كتب:
خالد فهمي
02:28 م | الإثنين 20 يوليو 2020
سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق نشب في مخزن لقطع غيار السيارات بمنطقة التوفيقية برمسيس، دون وقع إصابات، وتجرى عمليات التبريد وحصر التلفيات.
كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في القاهر، تقلت إخطارا بنشوب حريق في مخزن بمنطقة التوفيقية، وجرى الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وتبين نشوب حريق في مخزن في عقار مكون من 4 طوابق يستغل كمخزن لقطع غيار السيارات، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء أخرى، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.