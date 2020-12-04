خطوة بخطوة.. "الصحة" تحدد شروط العزل المنزلي لكورونا بعد تزايد الأعداد

قالت وزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا فى تصاعد، وهناك زيادات فى معدلات الإصابة اليومية ستظهر خلال الـ3 شهور القادمة، وجددت وزارة الصحة بث الفيديو التوعوى لها والخاص بكيفية إجراء العزل المنزلى لمصاب كورونا.

تزامنا مع ذلك يستعرض "الوطن"، إجراءات العزل المنزلي لمصابي كورونا والتي جاءت كما يلي:

- تخصيص غرفة للمريض سواء شابا أو من كبار السن.

- عزل المصاب بالفيروس بعد الكشف على المريض لدى الطبيب المعالج، وشرحه للمريض طرق العلاج وكيفية قياس درجة حرارته.

- يجب أن يكون فى المنزل غرفة مستقلة ذات تهوية طبيعية جيدة وأن يكون للمريض دورة مياه خاصة، وإذا كانت مشتركة فيجب أن تكون غرفة المريض الأقرب للحمام، ويجب على المريض ارتداء كمامة أثناء الخروج من الغرفة وتطهير الحمام بعد خروج المريض في كل مرة.

- يجب تواجد شخص واحد من الأصحاء غير مسن مسؤول عن تقديم الأكل للمريض أو المستلزمات الشخصية التي يحتاج إليها، ولا يجب أن يدخل الغرفة، وإذا اضطر لذلك فعليه أن يدخل الغرفة وهو يرتدي كمامة وماسك ويغسل يديه بعد الخروج، كما يجب أن يكون لكل شخص أدوات شخصية، وللمريض أدوات خاصة به، إلى جانب منع الزيارات.

- متابعة المصاب بفيروس كورونا المستجد خلال فترة العزل المنزلي، من خلال كارت منزلي مدونا به الحالة الصحية للمصاب، والتاريخ الزمني للإصابة، وخطة العلاج، وموعد إجراء المسحات، والإرشادات الوقائية للمريض والمخالطين به.

- تعقيم الأسطح التي قد تكون حاملة للعدوى.

- تعقيم الأدوات أو الملابس التي يلمسها المصاب بالطرق المعروفة، مع التركيز على استخدام المطهرات أو المعقمات التي تحتوي على الكحول.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335، ورقم واتس آب 01553105105، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.