"أوقاف مطروح": توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة التابعين للمديرية

أعلنت مديرية أوقاف مطروح عن استلام عدد 167 زيا أزهريا كاملا يشمل العمة والكاكولا، خاص بالأئمة في المساجد، وذلك دعم الإمام الأكبر الدكتور أحمد محمد الطيب شيخ الأزهر، وحرصا على صورته التي تتناسب ومكانته في المجتمع.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف فى مطروح، إننا بدأنا من اليوم، توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة التابعين لمديرية أوقاف مطروح، في المساجد بإدارات أوقاف الحمام والعلمين والضبعة والسلوم وبرانى والنجيلة، بالإضافة إلى مساجد واحة سيوة، وسيتم الانتهاء من توزيعها وصرف زيا أزهريا لكل إمام، بهذه المساجد قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري ليدخلوا عام 2021 مرتدين الزي الجديد.

وأضاف "عبدالبصير" أن مديرية أوقاف مطروح انتهت من إهداء مجموعة من الكتب لخطباء المكافآة بناء على التوجيهات الوزارية للإثراء العلمي وتجديد الخطاب الديني والتوجه نحو تصحيح المفاهيم، كما كانت فرصة لعقد لقاء مع المتميزين من خطباء المكافآة والتحدث حول التعامل الرشيد مع الفضاء الإلكتروني وخطورته وضرورة توعية المواطنين عامة والشباب خاصة بالاستخدام الأمثل لهذا الفضاء المكشوف وكيف ننجوا بأنفسنا وأبنائنا وشبابنا من آثاره السلبية.

وأكد "عبدالبصير" لجميع الأئمة والخطباء في المساجد على أهمية أن تكون صورتنا على مواقع السوشيال ميديا معبرة عن عملنا ودعوتنا وثقافتنا وهويتنا ومدافعة عن إنتمائنا وأوطاننا.

وأشاد الخطباء بدور وزارة الأوقاف الريادي وعملها الدؤب على الرقي بمستوى الدعاة والخطباء ومساعدتهم فى الشكل والمضمون بعد دعمهم بالزي الأزهري والكتب العلمية وهو ما يصب في مصلحة تجديد الخطاب الديني.

ولفت "عبدالبصير" إلى اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب للأئمة بجانب الاهتمام بهم، من خلال علماء الوزارة، بالإضافة إلى الحفاظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد للوقاية من فيروس كورونا في الصلوات الخمس بالإضافة إلى صلاة الجمعة على مستوى جميع مساجد المحافظة.