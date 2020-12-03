6 وزارات تحتفل برقم قياسي جديد لـ"تحيا مصر" في جينيس غدا

تشارك وزارت السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التضامن الاجتماعي، الإعلام، التعاون الدولي، والشباب والرياضة، غدا، مع الممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية، في احتفالية صندوق "تحيا مصر"، لإعلان تفاصيل تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أقل من أسبوع على تسجيل الصندوق رقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

ويطلق الصندوق خلال المؤتمر حملته الجديدة لتشجيع أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم لتحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان "نتشارك من أجل الإنسانية"، واحتفالا بهذه المناسبة سيتم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي، باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وكشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، عن أنّ مشاركة الوزارة في الاحتفالية، تأتي كونها تمثل أحد الأدوات الترويجية لمصر في الخارج، إذ إنّ تسجيل صندوق تحيا مصر رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، يجذب أنظار العالم إلى مصر، وبالتالي يمثل دعاية غير مباشرة للمقصد السياحي المصري.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ أي فاعلية يتم ذكر اسم مصر بها، بمثابة حدث إيجابي للسياحة المصرية، خاصة إذا كان الحدث سينقل عبر وكالات الأنباء العالمية.

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا حمل رقم 504 لسنة 2020، باستمرار عمل لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكلاء السفر، لمدة شهرين آخرين أو لحين إجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة الغرفة أيهما أقرب.

وكان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أصدر قرارا في سبتمبر الماضي، بإعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التي عُقدت في أكتوبر 2018، تنفيذًا لحكم قضائي، إذ ينص القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي وعضوية نورا علي، وكريم محسن، وأحمد إبراهيم، وهشام أمين.