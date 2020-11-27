بدء توزيع المساعدات الإنسانية بقافلة تحيا مصر في أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان آلية توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجا والتي شملتها القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر تخت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي؛ حيث شدد المحافظ على تطبيق أعلى معايير الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها والتي تأتي في إطار أكبر قافلة إنسانية في العالم لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية برعاية ومبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "نتشارك.. علشان بكره".

ووجه بالبدء في توزيع هذه المساعدات بعد انتهاء فعاليات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري حيث التوزيع بجميع أنحاء المحافظة وخاصة في القرى والمناطق النائية البعيدة وذلك وفقا للتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الخيرية الكبرى والجمعيات الأهلية بعد حصر دقيق للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه أوضح أحمد حمدي مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان بأنه تنفيذا لتعليمات محافظ أسوان جار توزيع المساعدات الغذائية بدءا من يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي لضمان عدم استخدامها في أي دعاية انتخابية أو مصالح خاصة، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا.

وأكد أنه جارٍ توزيع المساعدات من خلال مؤسسات وجمعيات مصر الخير والأورمان وقبس من نور بالتنسيق والتعاون مع 63 جمعية أهلية وكنيسة موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة طبقا لكشوف الحصر للأسر الأكثر احتياجا بإجمالي 5 آلاف و885 شنطة دواجن، وأيضا 2500 شنطة وجبات غذائية، بالإضافة إلى 5 آلاف و500 بطانية ضمن مبادرة "شتاء آمن".