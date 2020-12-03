هدية من تحيا مصر.. "نور حياة" تواصل مكافحة مسببات فقدان الإبصار بدمياط

واصلت فعاليات مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار من خلال التعاون بين صندوق "تحيا مصر"، وجمعية "البر والتقوى المصرية المركزية"، برعاية دكتورة منال عوض محافظ دمياط، وإشراف حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط.

تضمنت المبادرة بمحافظة دمياط الكشف المجاني على الحالات، وتنفيذ عمليات جراحية للحالات المتطلبة ذلك بالمجان بالمستشفى العسكري، وذلك هدية من صندوق " تحيا مصر" بالمجان، وتوزيع نظارات طبية للحالات المتطلبة ذلك كهدية من جمعية "البر والتقوى المصرية".

وتم توزيع النظارات الطبية اليوم في حفل أقيم لهذا الغرض بقاعة "نسائم الخير" التابعة لجمعية البر والتقوى بحضور حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط ، النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ ، عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية المركزية ، دنيا شاهين ممثل صندوق " تحيا مصر " بدمياط وشمال سيناء .

و كانت واصلت فعاليات قافلة "بالهنا والشفا" لتوزيع المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً مجاناً بمحافظة دمياط من خلال التعاون المشترك والتنسيق بين "صندوق تحيا مصر "وجمعية "البر والتقوى المصرية المركزية" بإشراف حسام عبد الغفار مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط يأتي ذلك ضمن إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدشين أكبر قافلة إنسانية تجوب محافظات الجمهورية لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.

وبدأت فعاليات المبادرة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأميرة مؤمن مساعد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، و عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى ( الجهة الشريكة الداعمة بالمحافظة )، و دنيا أبو شاهين منسق صندوق تحيا مصر ( الجهة منفذة المبادرة ).

جدير بالذكر أن هذه المساعدات يتم توزيعها من خلال الجمعيات الأهلية على الأسر الأكثر احتياجاً تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، وتتضمن أيضاً مهمات وقاية طبية، وملابس بالمجان تماماً.

ومن جانبه تقدم حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط بخالص الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر على دعمه الكامل الفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لجمعية البر والتقوى المصرية برئاسة عماد عوض على تقديمها كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرة بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي بالمجان لغيرها من كيانات المجتمع المدني والتي تقوم بتوزيع المساعدات.