رئيس "قضايا الدولة" يفتتح فرع الهيئة بمطروح

افتتح المستشار أبو بكر عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، فرع الهيئة بمطروح، اليوم، بحضور الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ واللواء عماد كدواني، مدير الأمن ومستشارى هئية قضايا الدولة ووكلاءالنيابة وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية.

وقالت "نائب المحافظ" إن إفتتاح فرع الهيئة يأتي ضمن خطة إرساء مبادئ العدل ودعائم القانون، والحفاظ على المصلحة العامة، مع محاسبة ومواجهة أية مخالفات فى إطار حرص الدولة على الدفاع عن المال العام، وإستمرارا لتأكيد إهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظة مطروح، وتوفير جميع الإحتياجات والمتطلبات الأساسية وتيسير إجراءات التقاضي بما يسهل على المواطنين مصالحهم ويحقق سرعة البت فى قضاياهم.

وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن مطروح ستظل أرض النماء والعطاء بأهلها، لافتًا إلى أن افتتاح فرع الهيئة جاء تحقيقا لرؤية القيادة السياسية ودعمها المستمر لمنظومة العدالة، موضحا أنه تم إنشاء هيئة قضايا الدولة منذعام ١٨٧٦، وساهم قادتها في غثراء الحياة القانونية والنضال السياسي في مصر، فكتبوا وثيقة إستقلال الدولة عن الإحتلال الإنجليزى، ولم يتوانوا عن خدمة وطنهم وآداء واجبهم في صمت وإجلال، إلى جانب مساهمتهم في جلب الحقوق والدفاع عن مصالح الوطن.

ولفت رئيس الهيئة إلى إفتتاح عددا من الصروح القضائية بمحافظات مصر، وجاري الإعداد لافتتاح صروح جديد، مع التوجيه بتحديث وتطوير الخدمة بالتعاون مع وزارة الإتصالات لإستخدام التكنولوجيا الحديثة، وشاهد الحضور فيلم تسجيلي عن أعمال إنشاء الفرع الجديد لهيئة قضايا الدولة بمطروح، وأهدى المستشار أبو بكر الصديق درع الهيئة للواء خالد شعيب محافظ مطروح تسلمته عنه الدكتورة دينا عثمان، نائب المحافظ.