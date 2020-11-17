افتتاح مبنى هيئة قضايا الدولة بأول مجمع محاكم في الغردقة

تشهد مدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، افتتاح المبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة، بمجمع محاكم الغردقة، بعد الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير، بحضور رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحافظ البحر الأحمر، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك في أول مجمع محاكم من نوعه في البحر الأحمر.

ويشمل مجمع المحاكم، الواقع في وسط مدينة الغردقة، كلاً من محكمة الأسرة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابات الإدارية، والشهر العقاري، وذلك توفيراً للوقت والجهد على المواطنين، وتخفيف العبء وعناء السفر على أهالي البحر الأحمر.

وتم إنشاء مبنى مجمع المحاكم قبل عدة سنوات، من خلال الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، ونظراً لعدم استغلاله، أعلنت محافظة البحر الأحمر تجهيزه ليضم هيئة قضايا الدولة، ومحكمة الأسرة.

وأكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الانتهاء من أعمال البنية التحتية ورصف الشارع الرئيسي والشوارع المحيطة بمجمع المحاكم في مدينة الغردقة، كما تم توصيل المرافق والبنية التحتية للمبنى.

ويتكون مبنى مجمع المحاكم من دورين، ويمتد على مساحة 1800 متر مربع، ويضم قاعتين لجلسات التقاضي، وقاعة انتظار، واستراحة للمحامين، بالإضافة إلى 11 مكتباً للمستشارين، و12 مكتباً للإداريين، وقاعة لاستقبال المواطنين.

وفي سياق آخر، أطلقت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، برئاسة هدى المغربي، حملة للقضاء على المنازل المهجورة والمُستغلة في إلقاء القمامة داخل شوارع منطقة "سفاجا البلد"، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بضرورة تكثيف جهود رفع كفاءة منظومة النظافة.

ومن جانبه، أوضح عبد الحميد رضوان، سكرتير المدينة، أن إدارة منظومة النظافة نفذت حملة مكبرة لرفع القمامة في جميع الشوارع الرئيسية بالمدينة، مضيفاً أنه تم رفع كافة المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع بتلك الأماكن، ونقلها الي المقلب المخصص لها، وذلك استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، حول وجود منزل مهجور بشارع "السنترال"، تم تحويله إلى مقلب للقمامة، وتم على الفور التوجه إلى المنزل محل الشكوى، وتم رفع التراكمات الموجودة به وإغلاقه، ويجري حالياً الاستعلام عن مالكه.