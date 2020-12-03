في سهرة الخميس.. دليل الأفلام المعروضة بقنوات التليفزيون اليوم

تعرض القنوات التليفزيونية اليوم الخميس، عددًا من الأفلام العربية والأجنبية التي تتنوع بين الدراما والكوميديا والتشويق والأكشن، وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي الأفلام العربية والأجنبية ومواعيد عرضها على القنوات، على النحو التالي:

قناة MBC2

عرض فيلم Air Force One الساعة 3.30 عصرا، وفيلم 12 Rounds الساعة 6 مساء، وفيلم Armored الساعة 8 مساء، وThe Drop الساعة 10 مساء.

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "مستر كاراتيه" الساعة 3 عصرا، و"علمني الحب" الساعة 5.30 مساء، وفيلم "غبي منه فيه" الساعة 8 مساء، و"خيانة مشروعة" الساعة 10 مساء، و"قشطة يابا" الساعة 12 صباحًا.

قناة روتانا كلاسيك

عرض فيلم " عصر القوة" الساعة 3.30 عصرا، و" أم رتيبة" الساعة 5.30 مساء، وفيلم " حسن ونعيمة" الساعة 7.30 مساء، و"الإخوة الأعداء" الساعة 11 مساء.

قناة سيما

عرض فيلم "سواق الهانم" الساعة 4 عصرا، وفيلم "الناظر" الساعة 7.30 مساء، و"امرأة آيلة للسقوط" الساعة 11 مساء.

قناة MBC Max

عرض فيلم " Ice Age" الساعة 4 عصرا، وفيلم Ice Age: The Meltdown الساعة 5.30 مساء، وفيلم Ice Age: Collision Course الساعة 7 مساء، وDownsizing الساعة 9 مساء، وArrival الساعة 11 مساء.

قناة MBC Bollywood

عرض فيلم The Wedding Pullav الساعة 4 عصرا، وفيلم Beyhadh الساعة 6 مساء، وفيلم "لكنه لي" الساعة 7 مساء، وGathbandhan الساعة 8 مساء، وDabangg 3 الساعة 9 مساء.

قناة ART أفلام 1

عرض فيلم "تحقيق مع مواطنة" الساعة 4 عصرا، وفيلم "غاوي حب" الساعة 6 مساء، وفيلم " حرامية فى تايلاند" الساعة 8 مساء، و"الأولة في الغرام" الساعة 10 مساء.