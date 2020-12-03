الأب والخوف.. جدول عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي 2020 اليوم

انطلق مساء أمس مهرجان القاهرة السينمائي 2020 في دورته الـ42 لعام 2020، وبدأ حفل الافتتاح مساء أمس الأربعاء، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، جدول عروض أفلام مهرجان القاهرة السينمائي اليومي الخميس الموافق 3 ديسمبر في دورته الـ42، كالتالي:

المسرح الكبير

عرض فيلم "تحت السماء المفتوحة"، في تمام الساعة 3:15 مساء، وفيلم "غزة مونامور" في تمام الساعة 6 مساء، وفيلم "الأب" في تمام الساعة 9 مساء.

المسرح الصغير

عرض فيلم "هذه رغبتي" الساعة 12:30 مساء، وفيلم "حد الطار" في تمام الساعة 3:30 مساء، وفيلم "مجرة أندروميدا" في تمام الساعة 6:30 مساء، وفيلم "عودة إلى رصيف الميناء" ف تمام الساعة 9:30 مساء.

مسرح الهناجر

عرض فيلم "أحد تلك الأيام" في تمام الساعة 1 مساء، وفيلم "خدم" في تمام الساعة 4 مساء، وفيلم "الشمس" في تمام الساعة 7 مساء، وفيلم "تيدي" في تمام الساعة 10:30 مساء.

مسرح WE

عرض فيلم "موجون ماوكلي" في تمام الساعة 6:30 مساء، وفيلم "لا يوجد شر" في تمام الساعة 9:30 مساء.

مسرح أوديون 1

عرض فيلم "الخوف" في تمام الساعة 4:30 مساء، وفيلم "لا تكره" في تمام الساعة 7:30 مساء، وفيلم "منفى" في تمام الساعة 10 مساء.

مسرح أوديون 2

عرض فيلم "على طول البحر" في تمام الساعة 1 مساء، وفيلم"بجعة منتصف الليل" في تمام الساعة 4 مساء، وفيلم "الحرب والسلام" في تمام الساعة 7 مساء، وفيلم "البراري" في تمام الساعة 10 مساء.

المسرح الصغير المكشوف

عرض فيلم "طيور الظلام" في تمام الساعة 6:30 مساء.