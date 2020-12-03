الدولار يرتفع قرشا والذهب 18 جنيها خلال أسبوع

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا بقيمة قرش مقارنة بالخميس الماضي، فيما ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 18 جنيهًا للجرام خلال نفس الفترة، إلا أن التذبذب كان سيد الموقف.

وكانت البنوك وشركات الصرافة، قد أعلنت ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة قرش، عقب استقرار دام 15 يومًا على التوالي.

وجاءت 18 بنكًا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر، منها كريدى أجريكول، وبلوم المصرف العربى الدولي، والمصري الخليجي، وقناة السويس، والإسكندرية، وقطر الوطني، والمشرق، والمصرف المتحد، وبركة، والأهلي الكويتي "بيريوس"، والمصرف المتحد، وعوده، والمشرق، والمصري لتنمية الصادرات، والتجاري الدولي، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الأول، و"hsbc"، وذلك بـ15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، فيما باعت 3 بنوك هي الأهلي المصري، ومصر، والعقاري الدولي الدولار بأقل سعر، بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

فيما شهدت أسعار الذهب، ارتفاعًا بقيمة 18جنيها ليباع عيار 24 بـ928 جنيهًا مقابل 910 جنيهات الخميس الماضى ، وعيار 21 بـ812 جنيها، وعيار 18 بـ696 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و499 جنيهًا.

وأرجع الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، صعود المعدن الأصفر إلى ارتفاع سعره عالميًا.

وأكد أنَّ هبوط الأسعار يشجع زيادة الطلب الاستهلاكي للأفراد، فيما ينخفض الطلب الشرائي للصناديق المتداولة بالبورصة والبنوك المركزية العالمية.

وأضاف أنَّ سوق الذهب سيظل مذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض حتى النصف الثاني من شهر يناير المقبل، وبعدها تتضح الرؤى، إلا أنّ المعدن النفيس يتجه نحو مزيد من الخسائر حتى نهاية 2020، إذا عُززت الآمال بشأن لقاحات كورونا.

وبحسب نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن الذهب لا يزال الملاذ الآمن خاصة وسط تزايد أعداد إصابات الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وتابع بأن الذهب سريع المكسب لسهولة تداوله ومعرفة مصنعيته وأسعاره العالمية، وهو الأنسب للمصريين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة لدى العائلات بمحافظات الصعيد.