"التعليم" تعلن مواعيد امتحانات الشفوي والعملي لسنوات النقل

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات الشفوية والعملية للفصل الدراسي الأول لطلاب سنوات النقل، ستبدأ قبل بداية الامتحانات النظرية بأسبوع على أقصى تقدير.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، يوم السبت 23 من شهر يناير 2021، وتستمر على مدار 13 يوما، على أن تنتهي الامتحانات النظرية كاملة، في يوم 5 من فبراير المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك تعليميات من وزارة التربية والتعليم على الإدارات التعليمية، بحظر عقد امتحانات خلال شهر ديسمبر الجاري.

"التعليم" تعلن مواعيد الامتحانات وإجازة منتصف العام

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن إجازة منتصف العام الدراسي ستبدأ من يوم السبت 6 من فبراير 2021، وتستمر الإجازة لمدة أسبوعين، على أن تنتهي الإجازة في يوم الخميس الموافق 18 من فبراير القادم، وأن الفصل الدارسي الثاني للعام الدراسي الحالي سيبدأ في يوم 20 من شهر فبراير، ومن المقرر له أن ينتهي كاملا في 17 من شهر يونيو لعام 2021.

"شوقي": عقد جميع الامتحانات في مواعيدها المُعلنة دون تأجيل

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن جميع الامتحانات لطلاب المراحل الدراسية المختلفة ستُعقد في مواعيدها المعلنة والمُحددة سواء شهادات أو سنوات نقل أو دبلومات فنية، وأنه لا نية تمامًا عن تأجيلها، وأنه لا يوجد ما يستدعي لتأجيلها.

وأوضح "شوقي"، أن العام الدراسي الحالي يسير بشكل طبيعي، وأنه لا يوجد ما يعيق سير اليوم الدراسي على مستوى جميع المدارس، وأن كل الطلاب بمختلف مراحل الصفوف الدراسية يحرصوا على حضور الحصص الدراسية داخل المدارس، وأن العام الدراسي الحالي سيمر بشكل منضبط.