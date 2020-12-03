التعليم: الامتحان التجريبي لأولى ثانوي سيكون يوم 15 ديسمبر بدون درجات

أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استعداداتها النهائية لبدء الامتحانات التجريبية للصف الأولى الثانوى، والمنتظر أن يبدأ يوم 15 ديسمبر الحالى، لتدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الجديدة فى التقييم الجديد والذى يتضمن أسئلة تقيس فهم نواتج التعليم.

وأكدت وزارة التعليم، أن الامتحان التجريبي سوف يقيم فيه الطلاب ويعرفون مستواهم الحقيقى ولكن هذا التعقييم من أجل أن يحدد الطالب مستواه وبدون درجات ويعقد الامتحان بنظام الكتاب المفتوح، حيث يؤدى الطلاب الاختبارات التجريبية ومعهم نسخة من كتاب المدرسة، مشيرة إلى أن الأسئلة تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسى وسوف يعقد الامتحان فيما درسه الطالب حتى منهج نوفمبر الماضى.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على تقديم كل جديد لأبنائها الطلاب، مشيرا إلى أنه يعمل من أجل تطوير منظومة العملية التعليمية فى مصر ورفع مستوى الطلاب التعليمي، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد سار بصورة منتظمة وطبيعية فى أول 7 أسابيع من بدايته.

وأضاف "شوقى"، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن الهدف من عقد الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى هو اختبار منصة الامتحان، إضافة إلى تدريب الطلاب على هذه النوعية من الأسئلة لأن الطلاب يخوضوا أول امتحان لهم هذا العام وفق نظام التقييم الجديد، مشيرا إلى أنه يعتبر بمثابة بروفة حقيقة لامتحان منتصف العام الدراسى الذى يعقد فى يناير المقبل واستجابة لمطالب أولياء الأمور والطلاب بضرورة تدريبهم على الاختبارات الجديدة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين طلاب أولى ثانوى هذا العام وزملائهم فى الصفين الثانى والثالث والذى سبق وأن عقدت الوزارة لهم اختبارات تجريبية.

وأوضح الوزير، أن جميع إصابات كورونا التى ظهرت فى المدارس وبعض المنشآت التعليمية غير مقلقة، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد سيتم إستكماله تحت أى ظرف، قائلا: "عملنا حساب كل شيئ حتى لو حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الثانوية العامة لطلاب الصف الثالث الثانوى ستعقد يوم السبت الموافق 19 يونيو إلكترونيا، كما أن تصحيح جميع إجابات الطلاب ستتم إلكترونيا أيضا دون تدخل العنصر البشري، لعدم تعرض أى طالب للظلم، موضحا أنه لا مجال لتأجيل أو ترحيل مواعيد الامتحانات سواء النقل أو الشهادات حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت أول أمس، جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوى العام، والذى يبدأ الثلاثاء 15 ديسمبر، حيث يمتحن الطلاب فى العربى والأحياء، ومدة امتحان العربى 3 ساعات، ومدة امتحان الأحياء ساعة ونصف، كما يؤدى الطلاب الأربعاء 16 ديسمبر اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، والخميس 17 ديسمبر الرياضيات واللغة الثانية، والسبت 19 ديسمبر فلسفة ومنطق وفيزياء، والأحد 20 ديسمبر التاريخ والكيمياء ساعة ونصف مدة كل امتحان.

وأوضحت الوزارة، أن الامتحان ستكون أسئلته مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث أنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.