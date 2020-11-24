تستمر لمدة 13 يومًا.. تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2020/2021، يوم السبت الموافق 23 من شهر يناير 2021، على أن تستمر لمدة 13 يومًا، تنتهي يوم الخميس الموافق 5 من شهر فبراير 2021، وهو الموعد المحدد لختام الفصل الدراسي الأول.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، إن إجازة نصف العام الدراسي ستبدأ من يوم السبت الموافق 6 من شهر فبراير 2021، وتستمر لمدة أسبوعين تنتهي يوم الخميس الموافق 18 من فبراير 2021، وأشار إلى الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم 20 من شهر فبراير 2021، وينتهي يوم السبت الموافق 17 من يونيو 2021.

ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد بدأ يوم السبت الموافق 17 من شهر أكتوبر الماضي، وسط إجراءات احترازية طبقتها وزارة التربية والتعليم على مستوى جميع مدارس محافظات الجمهورية، حرصًا على سلامة جميع أفراد المنظومة التعليمية سواء طلاب أو معلمين أو إداريين وموظفين، ومن أهمها ارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري قبل دخول المدرسة، أو قياس درجة حرارة الطلاب على بوابات المدارس، وذلك وسط تخوف وقلق كبير من جانب أولياء الأمور على صحة وسلامة أبنائهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد وضعت خطة استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من أجل ضمان سلامة جميع القائمين على المنظومة التعليمية أثناء امتحانات منتصف العام، سواء كانوا طلاب أو مشرفين أو مراقبين.

ونشرت "الوطن" تلك الخطة التي ستطبقها الوزارة على مستوى كافة لجان الامتحان بمحافظات الجمهورية، من أهمها تعقيم لجان الامتحانات والمقاعد الخشبية بالمطهرات الكحولية، وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، مع تقليل عدد الطلاب في اللجنة الواحدة، بالإضافة إلى وضع بوابات إلكترونية مُعقمة على بوابات جميع المدارس.