تغريم 53 سائقا وتحرير 26 محضرا لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إستمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف علي مدي إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامتهم.

وقال المحافظ، في تصريح صحفي، اليوم، إن لجان المتابعة ضبطت 53 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وجرى تغريم سائقيها لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وشددالمحافظ على مديرالإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، حرصاً علي سلامتهم وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة وشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على سلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالإشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بإرتداء الكمامه بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق، أسفرت جهودها عن ضبط 53 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

وأوضح مدير إدارة المتابعة الميدانية أن الإدارة العامة للمرور حررت 26 محضرا للمواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية أثناء إستخدام للمواصلات العامة.