لو بتحب التصوير.. أسعار الكاميرات الديجيتال والبروفيشنال في الأسواق

يحرص الكثير من محبي التصوير، على توثيق اللحظات السعيدة بالتقاط صور بصحبة الأصدقاء أو العائلة أو الأشخاص المقربين، والاحتفاظ بها في ألبوم للاطلاع عليه من وقت لآخر، كما يحرص كثيرون على التقاط صور فردية لمساعدتهم في التعريف بالحسابات الشخصية الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى جانب آخر، يهوى العديد من الشباب التصوير الفوتوغرافي، ما يجعلهم يحرصون على شراء الكاميرات ذات الجودة العالية، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أسعار الكاميرات الديجيتال والبروفيشنال في الاسواق، كما يلي:

أسعار الكاميرات الديجيتال

كاميرا Fujifilm Finepix XP120: يتراوح سعر الكاميرا الديجيتال 120XP بين 2300 و 2700 جنيها.

كاميرا Fujifilm FinePix XP140: يتراوح سعر كاميرا Fujifilm FinePix XP140 بين 3500 و3800 جنيه.

كاميرا Sony HDR-CX405: يصل سعر Sony HDR-CX405 إلى 5000 جنيه.

كاميرا FUJIFILM X-A5 Mirrorless: يتراوح سعر كاميرا FUJIFILM X-A5 Mirrorless بين 7100 و7500 جنيه.

أسعار الكاميرات البروفيشنال

كاميرا Nikon "نيكون"

كاميرا Nikon Coolpix B600 16 MP: يتراوح سعر كاميرا Nikon Coolpix B600 16 MP بين 5400 و5700 جنيه.

كاميرا Nikon COOLPIX B500: يتراوح سعر كاميرا Nikon COOLPIX B500 بين 4100 و 4400 جنيه.

كاميرا Nikon D5300 AF-P: يتراوح سعر كاميرا Nikon D5300 AF-P بين 12000 و12200 جنيه.

كاميرا Nikon Z50-Mirrorless: يتراوح سعر كاميرا Nikon Z50-Mirrorless بين 14300 و14500 جنيه.

كاميرا Nikon Z6 FX-Format: يتراوح سعر كاميرا Nikon Z6 FX-Format بين 29800 و 30.000 جنيه.

كاميرا Canon "كانون"

كاميرا Canon PowerShot SX620 HS: يتراوح سعر كاميرا Canon PowerShot SX620 HS بين 3300 و 3500 جنيه.

كاميرا Canon EOS 2000D: يتراوح سعر كاميرا Canon EOS 2000D بين 6000 و6200 جنيه.

كاميرا Canon EOS 4000D: يتراوح سعر كاميرا Canon EOS 4000D بين 4600 و5000 جنيه.