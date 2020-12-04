السياحة الثقافية: 10 فنادق عائمة تعمل بين الأقصر وأسوان بنسبة إشغال 5%

كشف إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية مستثمرو السياحة الثقافية، أن عدد الفنادق العائمة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بلغت حتى الآن 43 فندقا من مجموع نحو 286 فندقا عائما موجودا بمصر، لافتا إلى أن عدد الفنادق العائمة العاملة حاليا بين الأقصر وأسوان تبلغ نحو 10 فنادق فقط لا تتعدى نسب إشغالها الـ 5%.

وأضاف "عبدالعال"، لـ"الوطن"، أن أكثر من 140 فندقا عائما كانت تعمل بانتظام قبل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فبراير الماضى، لافتا إلى أن إشغالات تلك الفنادق العام الماضى كانت تبلغ أكثر من 70% خلال هذه الفترة، متوقعا أن ترتفع نسب إشغال الفنادق العائمة خلال إجازات نصف العام لتصل إلى 50% .

ودعا "عبدالعال"، لإطلاق مبادرات لتشجيع السياحة الداخلية خاصة إلى مدن الصعيد، تشارك بها وزارت السياحة والآثار والنقل والطيران وغرفة المنشآت الفندقية، على أن تكون أسعار تلك الرحلات فى المتناول وفى مقدرة الأسرة البسيطة.

الموجة الثانية من كورونا أجلت تسيير رحلات للأقصر من عدد من الدول الأوروبية

ومن جهته قال ثروت عجمى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالصعيد، أن نسب الإشغال بفنادق الأقصر وأسوان الثابتة ضعيف للغاية، حيث أن كل الرحلات التى تصل إلى الأقصر هى رحلات يومية يأتى خلالها السياح من الغردقة لبضع ساعات لزيارة الأماكن الأثرية والثقافية بالمحافظة، لافتا إلى أن نسب الإشغال بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان محدود، حيث إن غالبية المراكب العاملة لا يوجد على متنها أكثر من 15 فردا.

وأشار "عجمى"، إلى أن الموجة الثانية من كورونا والتى ضربت العديد من الدول الأوروبية وأدت لإصدار قرارات بالإغلاق العام بعد ارتفاع نسب الإصابات بهذه الدول، تسبب فى إرجاء العديد منها لخططها إرسال رحلات للأقصر وأسوان خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن السياحة الداخلية خلال منتصف العام حال عدم زيادة حالات الإصابة بكورونا داخل مصر ستكون أحد الحلول الهامة لكسر حالة الركود بمدن الصعيد السياحية.